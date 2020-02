Coronavirus, consiglio dei ministri decreta stato d'emergenza sanitaria per sei mesi. In cosa consiste

Il Consiglio dei ministri riunito a palazzo Chigi ha oggi, venerdì 31 gennaio 2020, decretato lo stato d’emergenza in relazione al caso del coronavirus.

In cosa consiste lo stato di emergenza. Può essere dichiarato al verificarsi o nell’imminenza di calamità naturali o eventi connessi all’attività dell’uomo in Italia. Può essere dichiarato anche in caso di gravi eventi all’estero nei quali la protezione civile italiana partecipa direttamente.

Il Codice della Protezione Civile aggiornato nel 2018 ridefinisce la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale, portandola a un massimo di 12 mesi prorogabile di ulteriori 12 mesi. La delibera dello stato di emergenza stanzia l’importo per realizzare i primi interventi. Ulteriori risorse possono essere assegnate, con successiva delibera, a seguito della ricognizione dei fabbisogni realizzata dai Commissari delegati.

Nella delibera viene indicata anche l’amministrazione pubblica competente in via ordinaria che subentra nelle attività per superare definitivamente le criticità causate dall’emergenza. Agli interventi per affrontare l’emergenza si provvede con ordinanze in deroga alle disposizioni di legge ma nei limiti e secondo i criteri indicati con la dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, se non è diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza. L’attuazione delle ordinanze è curata, in ogni caso, dal Capo del Dipartimento. Allo scadere dello stato di emergenza viene emanata un’ordinanza "di chiusura" che disciplina e regola il subentro dell’amministrazione competente in via ordinaria.