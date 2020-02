WhatsApp, arrivano 117 nuove faccine e una è davvero tutta italiana

Tra le nuove 117 faccine annunciate dal Consorzio Unicode, che dovrebbero arrivare su WhatsApp per i device iOS e Android nel corso del 2020, c’è anche un gesto tutto italiano. Si tratta della mano rivolta verso l’alto con le dita raccolte e appoggiate sul pollice, traducibile con l’espressione “che cosa c’è?” e utilizzata all’estero per prendere in giro simpaticamente la tipica gestualità di noi italiani.

Il nuovo standard Emoji 13.0 include, a quanto si apprende, tantissime altre novità, destinate ad arricchire ulteriormente i modi per esprimersi in chat o nei post pubblicati sui social.

Le nuove 117 emoji, compresa quella del “gesto della mano italiana”, arriveranno su smartphone e altri device nella seconda parte di quest'anno. Ci saranno emoji totalmente originali e fra queste il ninja, una donna (insieme a due alternative di genere) che allatta un bambino, una teiera, l’ormai celebre bubble tea e le rappresentazioni anatomiche di cuore e polmoni. Tra le nuove emoji la faccia di un orso polare, il bisonte, il castoro, il gatto nero, il mammut, una foca oltre a insetti come lo scarafaggio, il maggiolino o la mosca.