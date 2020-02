Coronavirus, turisti cinesi insultati a Firenze: "Andate a tossire a casa vostra pezzi di m...a" video

Insulti a Firenze nei confronti dei turisti cinesi. In un video un uomo dall'accento fiorentino insulta un gruppo di cinesi che camminano sul Lungarno alle Grazie a Firenze.

Il video è stato diffuso da iltirreno.it (clicca qui per guardarlo). Si tratta di immagini che, nei giorni per l'allarme sul coronavirus, sono diventate in breve tempo virali sui social. Tanto più nel giorno che l'Oms ha dichiarato l'emergenza globale. "Andate a tossire a casa vostra", dice l'uomo che prosegue scagliando insulti contro la comitiva di ignari turisti orientali. "Immagini che ora vengono vagliate anche per escludere l'ipotesi che si tratti di un video artefatto, uno scherzo di pessimo gusto pensato per sembrare ciò che non è", spiega il sito.