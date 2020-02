Coronavirus, Oms: "E' emergenza globale". In Cina 170 morti

Coronavirus, arriva la pronuncia dell'Oms. L'organizzazione, oggi giovedì 30 gennaio, ha dichiarato il coronavirus emergenza globale.

L'Organizzazione mondiale per la sanità ha dichiarato l'epidemia del nuovo virus cinese, esportato in più di una dozzina di Paesi, emergenza su scala mondiale, questo dopo che i casi di contagio sono aumentati oltre dieci volte in una settimana.

L'Oms - così viene riferito - definisce l'emergenza come "evento straordinario", che costituisce un rischio anche per altri Paesi oltre che per la Cina, dove è scoppiato il coronavirus, e richiede una risposta internazionale coordinata.

Sono centosettanta i morti dall’inizio dell’epidemia e oltre 1700 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore che portano a oltre 7.700 persone colpite, mille e passa delle quali in gravi condizioni.