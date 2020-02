Meteo, clima impazzito: nel fine settimana temperature quasi estive. Ecco quando tornerà il grande freddo

Clima impazzito: i giorni della merla, conosciuti come i più freddi dell’inverno, quest’anno saranno caratterizzati dal caldo. Il sito IlMeteo.it segnala che nei prossimi giorni l’alta pressione ora presente sull’Italia cambierà aspetto e acquisterà connotati addirittura sub-tropicali. Nel corso del weekend l’anticiclone nordafricano si avvicinerà di gran carriera all’Italia inondandola del suo alito caldo. Le temperature cominceranno un’escalation a dir poco sbalorditiva, basti pensare che tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio Milano toccherà i 15-16 gradi, Roma 18, mentre al Sud si supereranno i 20 gradi. Il ribaltone, però, è dietro l'angolo. Si prevede, infatti, dal 5 febbraio un totale cambio di circolazione atmosferica. Sarà proprio tra il 5 e il 7 febbraio un’irruzione di aria artica in Italia. Se ciò dovesse venire confermato il nostro Paese piomberebbe nell’arco di 24-48 ore in pieno inverno con la neve che potrebbe cadere fin sulle coste di Marche, Abruzzo e Molise.