L'oroscopo del Corriere del 31 gennaio: Bilancia, Gemelli e Acquario

Le previsioni di oggi per i segni di aria: ecco cosa hanno in serbo le stelle con l'oroscopo del Corriere di venerdì 31 gennaio 2020.

BILANCIA Il gruppo che frequentate attraversa un momento particolarmente positivo: la fiducia e il rispetto tra di voi è a un livello elevato.

GEMELLI Avete bisogno di ispirazione per un progetto: potreste passare un po' di tempo a sfogliare qualche libro per trovare l’idea giusta.

ACQUARIO Oggi potrebbero venirti in mente nuove idee e concetti sul modo in cui ti guadagni da vivere: occhio a non prendere la strada sbagliata.





