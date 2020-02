Ambra Angiolini apprezza particolarmente Siena e il suo territorio. Per motivi lavorativi la ex protagonista di “Non è la Rai”, oggi tra le attrici più di successo e maggiormente ricercate sia per il cinema che per il teatro, è stata spesso in questa provincia negli ultimi anni. Ultimamente ha scelto di recarsi a Siena anche per motivi diversi rispetto a quelli lavorativi. Ed ecco che nel periodo delle ultime festività natalizie Ambra ha trascorso alcuni giorni di vacanza proprio nella città del Palio e nella sua provincia. Lo ha fatto insieme al suo compagno, anch'egli personaggio noto: si tratta di Massimiliano Allegri, ex calciatore e da alcuni anni tra gli allenatori più vincenti e più apprezzati non solo in Italia ma nell'intera Europa. Allegri dopo l’esperienza alla Juventus è al momento senza una squadra da allenare e da guidare e ha un po' più di tempo libero. Ambra e Max hanno trascorso alcuni giorni di vacanza, come scritto, nella città di Siena. E non si sono fatti mancare niente. Molte passeggiate nel centro storico mano nella mano, fotografie, girate nella splendida provincia ad ammirare le bellezze artistiche e paesaggistiche che il Senese può offrire. Sempre con il sorriso stampato sul volto, segno di una serenità e di una felicità che li accompagna in questa fase della loro vita. Ambra e Allegri si sono concessi un pranzo al ristorante Mugolone, dimostrando di apprezzare i piatti tipici della tradizione senese e toscana da loro ordinati e mangiati. A tanti senesi è piaciuta la disponibilità dei due personaggi famosi, che nelle loro passeggiate sulle lastre sono stati fermati da molti fan che hanno chiesto loro un autografo e un selfie.

Poi Ambra si è rituffata sul lavoro. E proprio a Siena, al teatro dei Rozzi, ha messo in scena uno spettacolo molto interessante sul tema del bullismo. La rappresentazione “Il nodo” (con Ambra è in scena anche l’altra attrice Ludovica Modugno) è ora in tournee in giro per l’Italia, ma la prima è stata proprio nella città del Palio. E’ stato scelto l’istituto Sarrocchi, dove tanti studenti si sono presentati in aula magna per fare domande e per dire la loro sull'argomento (guarda il video). "E’ vero, vengo spesso qui. Un po’ perché mi vogliono e io non dico mai di no. Sento l'affetto e arrivo. Ho fatto altri spettacoli teatrali qui, ho visto il Palio, è una città che conosco, che apprezzo in tante sue forme e in tante sue caratteristiche e che mi dà benessere. Quando vengo qui sono sempre molto contenta".



