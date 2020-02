Sono tutti negativi i casi sospetti di coronavirus finora esaminati in Italia. Esito negativo dai test anche per la donna ricoverata in isolamento ad Alessandria (leggi qui), così come quelli sulla Costa Smeralda, ancora ormeggiata a Civitavecchia (leggi qui). E arrivano anche buone notizie dalla Cina: aumentano infatti i pazienti con polmonite da coronavirus guariti in diverse province e comuni cinesi, secondo quanto riferito dagli ospedali. Quattro malati nella provincia meridionale dello Jiangxi sono stati dimessi oggi. Precedentemente due malati avevano lasciato le strutture sanitarie nella provincia di Anhui nella Cina orientale e uno nel comune di Chongqing, nel sud-ovest della Cina. I pazienti, rispettivamente di 25, 30 e 44 anni, hanno tutti lavorato o vissuto a Wuhan, il centro dell'epidemia. Anche in Sichuan si registra un primo malato guarito. A Pechino un medico contagiato dal coronavirus dopo un viaggio a Wuhan, centro dell’epidemia, è stato dimesso oggi. Ed è il quinto caso di paziente guarito nella capitale cinese. Intanto il ministero della salute italiano ha potenziato la task force di medici e professionisti attivata per il numero verde per emergenze e consigli, attivo h24.