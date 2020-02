Matteo Salvini contro Alba Parietti: "Siamo alla follia, ecco l'odio della sinistra" . Video

Matteo Salvini è intervenuto in maniera drastica su quanto dichiarato da Alba Parietti ieri sera a Stasera Italia. Il leader della Lega, sulla sua pagina facebook, ha pubblicato il video che riportiamo e scritto questo messaggio: “Finché una popolazione non ha un'adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo. Siamo alla follia. L’arroganza della sinistra non ha limiti...". Il dibattito sul diritto di voto, che l'ex showgirl aveva già mitigato all'indomani della partecipazione alla trasmissione di Rete 4, condotta da Barbara Palombelli, non accenna a placarsi, coinvolgendo diritti e temi quali il suffragio universale e l'istruzione degli elettori.