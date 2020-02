Il principe Harry, Meghan e la royal exit: nuovo video dei 7 Cervelli

Anche i 7 Cervelli hanno voluto raccontare, a modo loro, l'abbandono della famiglia reale da parte dell'ormai ex principe Harry e di sua moglie, Meghan Markle (clicca qui e guarda il video in cui Harry parla dell'abbandono della famiglia). Il duo di Perugia ha doppiato un recente video della coppia reale con battute in dialetto e con l'ironia che li contraddistingue, accompagnando la pubblicazione del video con il messaggio "Sentirete la botta si nsete sordi....Benvenuti nella terra de la PÉLA E PICCONE!". Una chiara allusione al fatto che la coppia, ora, dovrà lavorare per mantenersi, come da loro stessa ammissione.