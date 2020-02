Coronavirus, risultati rassicuranti dai test su 2 turisti sulla nave da crociera. Negativo altro caso a Pisa

Buone notizie per tutti i passeggeri della nave da crociera Costa Smeralda ancora bloccati a bordo dell'imbarcazione davanti al porto di Civitavecchia (guarda il video): l'esito dei test sui due turisti cinesi, provenienti da Macao, sarebbero "rassicuranti". E' quanto riferiscono fonti dell'istituto Spallanzani, a cui sono stati inviati i campioni prelevati dai due cinesi per le verifiche sul coronavirus, posti in isolamento sull'ospedale della nave. Negativi anche i presunti casi registrati all'ospedale Cisanello di Pisa, riportati dalla stampa locale: le analisi svolte allo Spallanzani non hanno riscontrato la presenza del virus cinese.



Leggi anche: Predisposto numero verde per emergenze e consigli attivo h24