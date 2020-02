Nuova opera choc di Maurizio Cattelan che andrà all'asta a Londra il prossimo 11 febbraio. La casa d'asta londinese Sotheby's, infatti, mette in vendita l'opera "Untitled" del 2007, con una base compresa tra le 600 mila e le 800 mila sterline. Si tratta di un'opera del 2007, un lavoro in resina, pittura, capelli umani, tessuti e legno che rappresenta una sorta di crocifissione al femminile. Già proveniente dalla Galleria Perrotin di Parigi, "Untitled" è stata esposta a New York al Solomon Guggenheim nel novembre 2011 al centro della sala principale, nel corso della mostra antologica dedicata all'artista padovano. Il lavoro, spiega Sotheby’s in un comunicato, provoca angoscia e sensazione di morte e il tutto è accresciuto dalla posizione del corpo: "a schiena della donna, infatti, è rivolta verso il pubblico e i piedi, visibilmente sporchi, ricordano allo spettatore che prima la figura camminava sulla terra, tra di noi, se non vogliamo disturbare Caravaggio".