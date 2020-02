Come un gatto in tangenziale, il film con Paola Cortellesi il 30 gennaio su Canale 5

Come un gatto in tangenziale, il film di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, sarà proposto in prima serata su Canale 5 giovedì 30 gennaio. Il film, che nel cast annovera anche Antonio Albanese e Sonia Bergamasco, affronta il tema dell'incomunicabilità tra centro e periferia, tra un'alta borghesia intellettuale e un'altra di minimo spessore. Si tratta di una delle performance meglio riuscite di Paola Cortellesi, romana doc di 47 anni, vincitrice del David di Donatello per la migliore attrice protagonista per Nessuno mi può giudicare. In molti la ricordano nelle vesti di presentatrice al Festival di Sanremo 2004 insieme a Simona Ventura, Gene Gnocchi e Maurizio Crozza.