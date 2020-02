Lotto e 10eLotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi giovedì 30 gennaio 2020

Torna oggi, giovedì 30 gennaio 2020, la consueta estrazione del Lotto e del 10eLotto. Sarà possibile seguire l'estrazione dei numeri vincenti su questa pagina, a partire dalle ore 20. Cliccando qui puoi vedere i numeri estratti martedì 28 gennaio. Come è noto, tranne casi particolari, per lo più in concomitanza con giorni festivi, le estrazioni avvengono ogni martedì, giovedì e sabato per quelli che sono due tra i giochi più amati e seguiti dagli italiani. Qui la sestina vincente del Superenalotto.





LE RUOTE DEL LOTTO

BARI 41 43 11 44 04

CAGLIARI 71 38 60 40 13

FIRENZE 19 38 86 66 53

GENOVA 42 20 47 85 28

MILANO 46 40 31 83 50

NAPOLI 05 01 06 71 81

PALERMO 15 54 67 86 80

ROMA 46 34 55 52 62

TORINO 20 7 83 2 38

VENEZIA 83 50 4 54 60

NAZIONALE 60 56 2 49 70

10ELOTTO, I NUMERI

1 5 7 11 15 19 20 34 38 40 41 42 43 46 50 54 60 71 83 86

Numero Oro 41

Doppio Oro 41 43