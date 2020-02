Torna questa sera, giovedì 30 gennaio 2020, Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio su Rete 4. Tanti i temi che saranno affrontati questa sera, ecco alcune anticipazioni: si parlerà delle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria, del fenomeno delle Sardine, delle elezioni regionali di primavera, del coronavirus e dei furbetti del reddito di cittadinanza. Tra gli ospiti ci saranno Luca Zaia, governatore del Veneto; Davide Faraone (Italia Viva), il deputato Alessandro Cattaneo (Forza Italia), il direttore de "La Verità" Maurizio Belpietro e i giornalisti Giuseppe Cruciani e Gaetano Pedullà. Si parlerà poi dei guadagni degli influencer con Mario Giordano, Francesco Chiofalo, Jacopo Fo, Daniela Martani e Ludovica Pagani.



