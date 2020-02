Alba Parietti a Stasera Italia: "Popolazione senza istruzione non può votare". Insulti e polemiche Video

Polemiche e insulti ad Alba Parietti per quanto dichiarato a Stasera Italia, il programma di Rete 4 condotto da Barbara Palombelli. "Finché una popolazione non ha un'adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo", ha detto la Parietti, scatenando la reazione della conduttrice che la ha accusata di mettere in discussione il suffragio universale. "Sono la figlia di un partigiano, sono una che si è sempre battuta per i diritti civili e certo non sono contraria al voto: sono contraria all'idea che si possa fare politica utilizzando l’ignoranza della gente. Questo mi spaventa perché come si è visto negli anni, e basta pensare ai ribaltoni che sono stati fatti, in questo Paese non c’è una coscienza politica", ha dichiarato all'indomani della trasmissione. Sui social si è scatenato il dibattito, che ha diviso gli utenti tra fautori delle dichiarazioni dell'ex showgirl (leggi qui la polemica con Mughini) e chi ha difeso il diritto universale di votare, sulla base del livello di istruzione di ognuno.





Mamma mia che vergogna la Parietti a #StaseraItalia: "finché una popolazione non ha adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo". pic.twitter.com/s656Az3pOQ — Lé (@LeleDip) January 29, 2020