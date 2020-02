Nuova forte scossa di terremoto al largo delle coste della Grecia: una scossa di magnitudo 6.0 è stata registrata alle 12.21 (ora italiana) a una profondità di 11 km a sud di Rodi, nell'arcipelago del Dodecaneso. E' la seconda nel giro di poche ore, visto che un'altra di magnitudo 5.2 era stata registrata dai sismografi alle 2.28 (leggi qui). Negli ultimi giorni la terra ha tremato più volte, con scosse violente in diverse zone del mondo (clicca qui per vedere l'animazione che spiega il fenomeno), così come ha tremato anche in Italia, sia ad Accumoli che in Calabria.



