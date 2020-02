E' stata portata in isolamento sull'ospedale a bordo della nave da crociera Costa Smeralda la donna cinese di 54 anni che ha accusato febbre e tosse. Con lei anche il compagno: su entrambi saranno effettuati i test per capire se sono stati contagiati dal coronavirus. Ansia a bordo per i 7 mila passeggeri ormeggiati davanti alle coste di Civitavecchia che attendono di sbarcare. In corso, ad Alessandria e Roma, i test sugli altri due casi sospetti. In Cina, intanto, il numero delle persone contagiate si avvicina alle 8 mila unità e i morti già registrati sono 170 (guarda il video).