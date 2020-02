Coronavirus: padre messo in quarantena, figlio disabile muore di fame e di sete

Coronavirus, il padre viene messo in quarantena e il figlio disabile di 17 anni muore di fame e di sete. Il ragazzo è morto di stenti perché il padre era l'unico che poteva prendersi cura del giovane, colpito da una paralisi celebrale che gli richiedeva continua assistenza. Secondo quanto riporta Tgcom24.mediaset, che cita il Beijing Qingnian Bao, il quotidiano della Lega giovanile del Partito comunista cinese, Yan Xiaowen di 49 anni lo scorso 17 gennaio era andato a Wuhan (epicentro dell'epidemia) insieme a un altro figlio, autistico. Nel viaggio di ritorno ha sviluppato i sintomi del virus ed è stato messo in quarantena forzata dalla polizia insieme al bambino. L'altro ragazzo, nel frattempo, è rimasto solo (i due ragazzi sono orfani di madre) e l'appello del padre per fargli avere assistenza non sarebbe stato ascoltato. Le autorità di Huahe hanno annunciato che è stata aperta un'inchiesta.