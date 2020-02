Coronavirus, turista cinese ricoverato a Roma per caso sospetto: il video dei soccorsi è virale

I soccorsi al turista cinese, poi finito all'ospedale Spallanzani come il primo caso sospetto di Coronavirus a Roma, sono stati ripresi col telefonino dal passeggero di un'auto ed il video è diventato virale. "Eccola là... semo fatti" esclama dalla vettura mentre riprende con il cellulare (clicca qui e guarda il video da iltempo.it). L'uomo soccorso in via Cavour si trova a bordo dell'ambulanza quando i ragazzi passano a bordo di una macchina e riprendono tutta la scena: turista con la febbre sull'ambulanza e il personale medico con mascherine e tuta bianca. "Eccola là... Lo sapevo, semo fatti" si sente nel video in inequivocabile accento romano.

