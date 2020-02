Ci sono altri due casi sospetti per il coronavirus in Italia. Si tratta di una donna cinese ad Alessandria e di un turista, anch'egli cinese, a Roma. Nella cittadina piemontese la donna, rientrata dalla Cina dopo alcuni mesi, è in isolamento all'ospedale di Alessandria perché presenta sintomi influenzali che hanno fatto pensare al coronavirus. Al pronto soccorso - conferma l'Azienda ospedaliera - è scattata la procedura prevista dal Protocollo nazionale per affrontare eventuali casi di coronavirus.

A Roma, invece, un turista è stato soccorso da un'ambulanza nel pomeriggio in un albergo di via Cavour, nel centro di Roma. Secondo quanto si è appreso, era arrivato nella Capitale dalla Cina da un paio di giorni. Sono scattate tutte le procedure disposte per il coronavirus. Il personale dell'ambulanza, con mascherine e tute bianche, ha soccorso l'uomo che aveva febbre e lo ha trasportato all'ospedale Spallanzani per essere sottoposto al test. Entrambi oggi saranno sottoposti ai test per capire l'origine del malessere. Ieri intanto era risultato negativo, a Napoli, il terzo caso sospetto in Italia.



Leggi anche: L'Oms: "La diffusione dell'epidemia può essere interrotta: ecco come"