L'oroscopo del Corriere del 30 gennaio: Ariete, Leone, Sagittario

Nuove previsioni degli astri per i nati sotto i segni di fuoco. Ecco cosa prevedono oggi le stelle con l'oroscopo del Corriere di giovedì 30 gennaio 2020.



ARIETE Un obiettivo per il quale hai lavorato a lungo e in cui hai riposto molte speranze, oggi può sembrare improvvisamente difficilissimo da raggiungere.

LEONE In genere tendete ad un livello di perseveranza molto alto. Per quanto difficile possa sembrarti un compito, oggi dovrebbe andare tutto liscio.

SAGITTARIO Oggi potreste non sapere come procedere con un particolare compito che vi è stato affidato. Diverse opzioni a disposizione non vi aiutano.

