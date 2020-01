Terremoto, è allerta tsunami dopo la violenta scossa tra Cuba e la Giamaica. A diramare l'allerta è stata l'Agenzia geologica statunitense degli Stati Uniti. Il sisma di magnitudo 7.7 si è verificato, a una profondità di dieci chilometri, alle 20.10 (ora italiana) nel Mar dei Caraibi. Si parla di una potenziale minaccia in tutti i punti a trecento chilometri dell'epicentro per Cuba, Isole Caiman e Giamaica. Lo tsunami potrebbe generare onde alte fino a un metro e potrebbe abbattersi sull'arcipelago nelle prossime ore. Il terremoto è stato avvertito in modo netto in tutte le isole circostanti e in maniera particolare in Giamaica dove la gente si è riversata in strada.