Coronavirus: caso sospetto a Napoli, è stata ricoverata anche la moglie del turista cinese di 28 anni originario della provincia di Hubei, dove ha avuto origine l'epidemia. Il ragazzo è sotto stretto controllo medico all'ospedale Cotugno con una diagnosi di broncopolmonite ma c'è il sospetto di un contagio. La moglie ha accusato sintomi più lievi ma è stata ricoverata in via precauzionale. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, la coppia è in Italia per la luna di miele. A Napoli alloggiavano in un b&b del centro storico ed erano in compagnia di una coppia di amici che già sono stati convocati dai medici per un controllo.