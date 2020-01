Coronavirus, negativo il caso sospetto a Pistoia: rientra l'allarme in Italia

Nessun caso di Coronavirus a Pistoia. È rientrato l’allarme per il sospetto caso di virus cinese nella città Toscana.

Sono infatti risultati negativi - fa sapere il ministero della Salute - i test effettuati su una turista cinese 53enne, originaria della provincia dell’Hubei, ricoverata all’ospedale San Jacopo di Pistoia dalla giornata di ieri, lunedì 27 gennaio.

Non abbiamo nessun segnale di diffusione del coronavirus in Italia, tuttavia "laddove dovessero esserci segnali in questo senso saranno poste tutte le iniziative necessarie dal ministero della Salute e dalle strutture dedicate", ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, a Firenze, incontrando i giornalisti al termine del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, a cui ha preso parte anche il capo della polizia Franco Gabrielli.