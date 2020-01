Scade venerdì 31 gennaio il termine per richiedere l'Isee aggiornato ai Caf per evitare la sospensione del pagamento del reddito di cittadinanza. Tutti i percettori del reddito, infatti, devono aggiornarlo entro il 31 gennaio di ogni anno attraverso i Caf, che poi lo trasmetteranno all'Inps per i controlli sulla congruità e il mantenimento dei requisiti per ottenere la prosecuzione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione del modello Isee aggiornato - per cui occorre prendere appuntamento al Caf, che rilascia poi una ricevuta di corretta presentazione del documento - il pagamento sarà sospeso in attesa dell'invio all'Inps della certificazione mancante; tutto ciò non comporta, tuttavia, l'immediata decadenza dal beneficio.