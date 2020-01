"Pertini partigiano, assassino e brigatista": post di consigliere leghista a Massa scatena polemica. Poi scuse

"Chiedo scusa se qualcuno pensa io possa aver offeso la memoria di Sandro Pertini. Chiedo scusa se ho sbagliato". Lo dice il consigliere comunale di Massa Filippo Frugoli (Lega), 21 anni, coordinatore provinciale dei giovani del Carroccio, autore di un post su Facebook con offese nei confronti dell’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini, che era stato definito "assassino" e "brigatista rosso".

Frugoli ha scritto questa mattina, martedì 28 gennaio, un nuovo post su Facebook "sperando di mettere fine a ciò che si è sviluppato sui social in questi giorni, tra miei possibili errori, auguri di morte ed offese". "Avevo cercato di rimediare subito, rimuovendo il post dopo 20 minuti ma era già stato fatto uno screen e quindi non ho potuto più rimediare - scrive Frugoli - Quando si fa un errore l’importante è rendersene conto ed andare avanti, se ho sbagliato me ne assumo le responsabilità e fine del discorso. Tutti sbagliano nella vita, a 21 anni forse è ancora più facile sbagliare e penso anche che esistano errori molto più gravi. Comunque, non cerco giustificazioni, sono una persona seria e non sono uno scemo, per questo mi assumo le mie responsabilità".

Il giovane consigliere comunale della Lega ha poi chiesto anche "scusa nel caso in cui questo post possa aver leso l’immagine dell’Amministrazione o del mio partito, ma come detto la responsabilità va solo ed esclusivamente a me, Filippo Frugoli". "Continuerò a lavorare con gli stessi principi, valori e serietà con cui ho lavorato fin’ora; pronto a sbagliare ancora, pronto a crescere ancora, ancora e ancora - conclude Frugoli - Sbaglierò, come tutti, ma posso dire che non sarò mai come voi. Se qualcuno vuole continuare ad attaccarmi e/o offendere lo faccia pure, comprendo. Ho comunque le spalle larghe".