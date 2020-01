Coronavirus, rincari mascherine protettive in Italia: fino a +400. Codacons: "Online prezzi alle stelle"

Prezzi delle mascherine alle stelle. Corsa all'acquisto. Le mascherine protettive e la psicosi legata al coronavirus iniziano ad avere i primi effetti anche sui prezzi al dettaglio.

E' Codacons a segnalare anomali rincari dei listini per le mascherine usa e getta vendute in Italia. "Si tratta di prodotti venduti generalmente in confezioni da 10, 20 o 50 pezzi, il cui costo a singola mascherina è inferiore ai 10 centesimi di euro - spiega il presidente Carlo Rienzi - La corsa all’acquisto del prodotto che si registra in tutte le città italiane e nei principali aeroporti ha portato ad una riduzione delle disponibilità sul mercato, e potrebbe dare vita a speculazioni a danno dei consumatori".

Già oggi online ci sono mascherine in vendita a prezzi più alti del normale, dicono al Codacons, "fino a 0,50 euro ad articolo, con un ricarico del 400% rispetto ai listini prima dell'emergenza sanitaria". Per ora sono casi isolati, chiarisce Rienzi, "ma il timore è che la psicosi legata al coronavirus e la maggiore domanda di mascherine da parte dei consumatori possa dare vita nei prossimi giorni a rincari generalizzati dei listini sfruttando la paura dei cittadini".

Il Codacons annuncia dunque un monitoraggio permanente dei prezzi delle mascherine protettive e di prodotti analoghi venduti nelle farmacie e sul web e, in caso di aumenti dei listini, la denuncia in Procura per il reato di aggiotaggio.