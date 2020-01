Malaria, muore una giornalista di 44 anni tornata da un viaggio in Africa: malattia non diagnostica

Malaria, muore una giornalista di 44 anni che era rientrata da un viaggio a Lagos, in Nigeria. La malattia non era stata diagnosticata. La donna, Loredana Guida, è deceduta nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio, ad Agrigento, dove era ricoverata da una settimana. Al ritorno dall’Africa, secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia, la giornalista siciliana era andata al pronto soccorso con la febbre alta ma dopo ore di attesa la giornalista aveva firmato per andare a casa. Cinque giorni dopo le sue condizioni si sono aggravate ed è arrivata in ospedale priva di coscienza. La diagnosi è quella di una malaria maligna che si trasmette con la puntura di una zanzara. La direzione sanitaria, secondo quanto appreso, sta raccogliendo tutti i dati necessari per verificare l’accaduto.