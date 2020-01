Grande Fratello vip 2020, la buonanotte a luci rosse di Wanda Nara VIDEO

Buonanotte hot nella Casa della Grande Fratello Vip 2020. Wanda Nara protagonista. Nella Casa si scatenano feste mentre Alfonso Signorini, Wanda Nara e Pupo sono al centro dello studio per i saluti dopo la faticosa puntata di venerdì 27 gennaio.

Il conduttore, come ormai abitudine prima di congedarsi dal pubblico del programma di Canale5 che va in onda due volte la settimana, saluta mostrando una foto hot di Wanda che del Gfv è conduttrice. Così viene mostrato uno scatto in intimo che mostra tutta la bellezza di Wanda. Intanto nella Casa scoppiano le danze con la nuova coinquilina Valeria Marini.

(clicca qui e guarda il video)