Grande Fratello vip 2020: Licia Nunez, bacio sulla bocca con l'ex fidanzata Barbara: "Non ti lascio". VIDEO

Al Grande Fratello Vip 2020, nella puntata di lunedì 27 gennaio, entra nella casa l'ex fidanzata di Licia Nunez. Barbara Eboli fa il suo ingresso dopo aver lasciato Licia con un post qualche giorno fa.

Alfonso Signorini le chiede le sue sensazioni e la Nunez spiega: “Ho sofferto tanto per amore, l’amore è sempre stato l’elemento centrale della mia vita. Ho incontrato Barbara e mi ha insegnato che prima di tutto si deve amare se stessi”. Poi il lungo discorso di Barbara a Licia: “Hai concesso spazio a persone assurde. Per tre settimane io non sono esistita!” Il confronto però si conclude con la rappacificazione con tanto di dichiarazione d’amore di Licia a Barbara. Con il bacio sulla bocca. (clicca qui per guardare il video)