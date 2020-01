Laura Chiatti gioca a biliardino, dettaglio sexy irresistibile. Lei: "I soldi meglio spesi". FOTO

Laura Chiatti irresistibile per bellezza e ironia. La moglie di Marco Bocci imperversa su Instagram dove è una autentica stella. L'attrice di Castiglione del Lago ha festeggiato con un topless il milione di follower qualche giorno fa e adesso si mostra in uno scatto mentre gioca a biliardino. Non sfugge il seno prorompente nella foto postata sul social. C'è il commento, fra gli altri, di Leonardo Pieraccioni: "Due a zero!". Poi quello di Miriam Leone. Eva Riccobono scrive: "Amore che poppe!". Laura Chiatti ci scherza su: "I soldi meglio spesi".