Georgina Rodriguez, il fantastico compleanno con rose rosse e messaggio d'amore per Cristiano Ronaldo

Festa di compleanno di Georgina Rodriguez. La compagna di Cristiano Ronaldo ha compiuto 26 anni e sui social ha postato una foto che è un quadretto di famiglia. Un grande mazzo di rose rosse sul tavolo e il messaggio di lei. "Non posso chiedere di più alla vita. Solo molta salute per me e per la mia famiglia e per goderne sempre. Grazie a tutti per i vostri complimenti, i fiori e quindi l'amore. E grazie a mio marito per avermi dato il meglio della vita, i nostri figli. Ti amo". Georgina nel giorno del suo compleanno era a Sanremo con Amadeus, poi lo scatto in famiglia.