L'oroscopo del Corriere del 28 gennaio: Toro, Vergine, Capricorno

L'oroscopo di oggi, martedì 28 gennaio, per i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Cosa dicono le stelle.

TORO

Un volo perso è un’occasione guadagnata. Invertite la prospettiva e rompete gli schemi: solo così potrete vedere il buono di oggi.

VERGINE

I vostri programmi sono andati in frantumi. Ma non è detto che sia un cattivo segno: tutto dipende da come vi giocherete le vostre carte.

CAPRICORNO

Una situazione che avete già vissuto tornerà a bussare inaspettatamente alla vostra porta. Cercate di non commettere errori già noti.

