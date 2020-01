Harry e Meghan, 8 milioni di anticipo per un libro. Il prezzo per un discorso pubblico dei Sussex

Nuova vita per Meghan Markle e il principe Harry dopo l'addio alla Royal family. Una indipendenza anche economica. Apparizioni pubbliche e la realizzazione di un libro vengono pagate.

Il cachet per un discorso in pubblico del duca e la duchessa del Sussex, riferisce il sito TMZ che ha interpellato esperti del settore come la GDA Speakers (che ha fra i clienti Nicole Kidman e Diane Keaton), si aggirerebbe sui 500.000 dollari.

Una piccola cifra se comparata a quella della realizzazione di un libro: secondo l’agente sportivo Darren Prince, la coppia potrebbe contare su un sostanzioso anticipo che oscilla fra gli 8 e i 10 milioni di dollari e sarebbe soltanto la base di partenza. Apparizione in coppia: riceverebbero circa 1 milione, prezzo che sale in caso di discorsi lunghi, domande e risposte e saluti vari al pubblico. Il duca e la duchessa del Sussex destinerebbero - come sempre hanno fatto - gran parte della cifra in beneficenza.