Gb, kate Middleton fotografa due sopravvissuti all'Olocausto. Le immagini mai viste scattate dalla duchessa

Kate Middleton, duchessa di Cambridge, moglie del principe William, ha offerto il suo contributo in veste di fotografa a una mostra organizzata nel Regno Unito per commemorare i 75 anni dalla liberazione di Auschwitz: si tratta di due immagini di altrettanti superstiti della Shoah. Vengono ritratti con i loro nipoti in scatti ispirati al grande pittore fiammingo Jan Vermeer.

Le foto sono state inserite in una raccolta di 75 lavori proposti nell'ambito di un'esibizione promossa dall'Holocaust Memorial Day Trust, da Jewish News e dalla Royal Photographic Society. Oggi, 27 gennaio 2020, sono in prima pagina su diversi giornali britannici.

Una ritrae Steve Frank, 84 anni, sopravvissuto alla prigionia in vari lager nazisti, con le nipoti Maggie e Trixie e un piatto di frutta al centro. L'altra, in posa analoga, Yvonne Bernstein, 82 anni, con la nipote Chloe. Sia Frank sia Bernstein sono cittadini britannici con legami con l'Olanda di Vermeer: il primo è nato ad Amsterdam; la seconda, di origine tedesca, si nascose da bambina nel Paese.

The Duchess of Cambridge has taken two photographs of Holocaust survivors and their grandchildren as part of a project by @HMD_UK, @JewishNewsUK and @The_RPS to mark the 75 years since the end of the Holocaust.



For more information, visit: https://t.co/Wja5i91RsZ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) January 26, 2020