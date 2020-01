Grande Fratello vip 2020, Paola Di Benedetto: doccia prima della puntata di oggi, 27 gennaio Video

Grande Fratello Vip 2020, i concorrenti si preparano per la serata di stasera, lunedì 27 gennaio 2020. Paola Di Benedetto ha scelto di rilassarsi in doccia (clicca qui e guarda la doccia di Paola Di Benedetto) in attesa del collegamento dalla Casa per i telespettatori di Canale5.

C'è molta attesa per la puntata di questa sera, dopo quello che è successo venerdì e sabato sera con l'uscita momentanea dalla casa di Barbara Alberti. La scrittrice è andata all'ospedale per effettuare dei controlli e non è rientrata nella Casa.