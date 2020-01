Grande Fratello vip 2020, nuovo incidente hot. Ops, cosa succede a Michele Cucuzza nel letto della Casa

Michele Cucuzza è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 più popolari nella rete. E sul web viaggiano foto, video commenti della Casa più spiata d'Italia che stasera, lunedì 27 gennaio, vivrà un'altra punata su Canale5.

Il sito BitchyX riporta la notizia dell'incidente a luci rosse nella Casa che ha visto vittima proprio Michele Cucuzza, con parti intime scoperte durante la notte (clicca qui per il servizio).

La storia che viene riportata dal sito iltempo.it è che l'altra notte Clizia Incorvaia e Rita Rusic sono corse in cucina ridendo per l'imprevisto. La Rusic ha detto ad Andrea Montovoli: "Ha un co***one di fuori, sembra...". "Ma chi? Tgf?" ha chiesto Paolo Ciavarro alzandosi per andare in camera a coprirlo. Montovoli ha osservato che qualcuno doveva rimediare: "Mettetegli un cuscino, che fai Rita lo fai te?!". Clizia ha aggiunto altri particolari: "Stavo bevendo una camomilla, Rita mi dice di abbassare la tapparella quando mi giro e... mi è preso un colpo....stavo soffocando". Ci si è messa pure Antonella Elia: "Ma era fuori, fuori il co***one? No, vabbè". Zequila si è rifiutato di velare le parti intime di Cucuzza, mentre Paolo Ciavarro ha avuto misericordia e ha coperto tutto con il lenzuolo. Tornato dai nottambuli il figlio di Eleonora Giorgi e Ciavarro ha blastato gli autori: "Adesso il GFVip Night ci sguazza in questa storia".