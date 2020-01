Paolo Fox, l'oroscopo della settimana 27 gennaio - 3 febbraio 2020: la classifica dei segni zodiacali

Cosa dicono le stelle per questa settimana che è entrata, oggi lunedì 27 gennaio 2020, secondo Paolo Fox. Il noto astrologo ha parlato nel corso della sua attesa finestra nel programma Rai, I Fatti Vostri.

Paolo Fox, come ogni lunedì, ha fatto le previsioni della settimana per i segni zodiacali fino a lunedì prossimo, 3 febbraio. Un appuntamento molto seguito in studio e da parte degli spettatori che quotidianamente hanno come riferimento la parentesi di Fox nel popolare programma televisivo condotto da Giancarlo Magalli. Nel video dalla pagina Facebook della trasmissione, la classifica dell'astrologo per questa settimana.