Sciame sismico centro Italia, lieve scossa di terremoto. Epicentro a un chilometro da Accumoli, magnitudo 2.4

Nel centro Italia la terra continua a tremare. Un'altra scossa di terremoto è stata registrata nella mattinata del 27 gennaio in provincia di Rieti. I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, hanno registrato il movimento tellurico alle ore 7.55. Per fortuna si è trattato di un sisma lieve: magnitudo 2.4. L'epicentro è stato localizzato un chilometro a nord di Accumoli, ad una profondità di dieci chilometri. Nella serata di domenica 26 gennaio una scossa di magnitudo 2.5 era stata registrata in Piemonte. In quel caso epicentro a cinque chilometri dal comune di Condove, in provincia di Torino. Epicentro ad una profondità di 19 chilometri.

