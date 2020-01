Cinghiali in autostrada. Investiti e uccisi, 2 incidenti, uomo ferito. Sfiorata la tragedia. Traffico fermato

I cinghiali e gli altri animali selvatici sono pericolosissimi quando attraversano la strada improvvisamente, se poi accade in autostrada, il rischio che provochino un tragico incidente si alza notevolmente. Purtroppo è già accaduto in passato. Nella giornata del 26 gennaio tale pericolo è stato corso sulla A 14, nel tratto tra Grottammare e Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno. Dopo aver abbattuto la recinzione, quattro animali hanno attraversato le corsie, addirittura saltando le barriere new yersey. Due cinghiali ce l'hanno fatta e sono fuggiti nelle campagne, gli altri due sono stati investiti. Il primo da un'auto ed morto sul colpo; il secondo da un mezzo pesante, ferito gravemente e in seguito abbattuto. Ferito anche l'automobilista, per fortuna in modo lieve. La polizia stradale è stata costretta a fermare il traffico per una decina di minuti. Nei giorni scorsi ungulati avevano causato un doppio incidente sulla E45.