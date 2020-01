Elezioni regionali Emilia Romagna, Salvini ammette subito il ko: "Grazie a Borgonzoni, attaccata come donna"

Matteo Salvini, leader della Lega, gioca d'anticipo anche nella sconfitta (non ancora dichiarata). Mentre lo spoglio delle schede delle elezioni regionali in Emilia Romagna è pieno svolgimento, Salvini si presenta poco dopo la mezzanotte per una dichiarazione pubblica sulle elezioni regionali. "Non è abituale commentare, per un politico, un exit poll invece che i dati reali. Felicissimo del risultato della Calabria. E' stata una cavalcata eccezionale - dice Salvini -, commovente questa dell'Emilia Romagna. Ho incontrato migliaia di persone e sono soddisfatto. Il popolo che vota ha sempre ragione, chiunque vinca. Abbraccio Lucia che in quanto donna ha subìto attacchi."

Salvini in conferenza stampa a Bologna ha aggiunto che "avere una partita aperta in Emilia-Romagna per me è un'emozione, dopo settant'anni per la prima volta c'è stata una partita".