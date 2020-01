Oroscopo del Corriere del 27 gennaio: Cancro, Scorpione, Pesci

Cancro, Scorpione e Pesci: questo l'oroscopo per oggi, lunedì 27 gennaio 2020.

CANCRO

Quasi vi manca il fiato. Colpa di una situazione che si è creata. Forse non sopportate più questo amore così bello ma anche così soffocante?

SCORPIONE

La voglia di spendere è molta! Ma non abbiate fretta di investire tutto in ciò che vi interessa. C'è un momento e un luogo idoneo per ogni cosa.

PESCI

Oggi vi sentirete ispirati e la vostra fantasia potrebbe persino farvi avere idee grandiose. Non tenetele per voi, ma comunicatele ai vostri cari.

L'oroscopo per i segni di aria di oggi lunedì 27 gennaio: Bilancia, Gemelli, Acquario

L'oroscopo per i segni di fuoco di oggi lunedì 27 gennaio: Ariete, Leone e Sagittario

L'oroscopo per i segni di terra di oggi lunedì 27 gennaio: Toro, Vergine e Capricorno