Oroscopo del Corriere del 27 gennaio: Toro, Vergine, Capricorno

Cosa dicono le stelle per i segni di terra, nella giornata di oggi lunedì 27 gennaio 2020. L'oroscopo di Toro, Vergine e Capricorno.

TORO

Un tripudio di occasioni e possibilità vi permetterà di allargare il vostro giro di amicizie. Chissà che con qualcuno non nasca qualcosa di più.

VERGINE

Tutte queste idee che vi frullano in testa creano un po' di confusione. Che ne dite di trovare un po’ di tempo da dedicare a voi stessi?

CAPRICORNO

Quanti impegni oggi! La vostra abilità non vi permetterà di stare dietro a tutto. Non chiudetevi in voi solo perché non riuscite a stare su più fronti.

L'oroscopo per i segni di acqua di oggi lunedì 27 gennaio: Cancro, Scorpione e Pesci

L'oroscopo per i segni di aria di oggi lunedì 27 gennaio: Bilancia, Gemelli, Acquario

L'oroscopo per i segni di fuoco di oggi lunedì 27 gennaio: Ariete, Leone e Sagittario