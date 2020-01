C'è Posta per te, il programma di Maria De Filippi con Banderas trionfa: 5,8 mln di telespettatori. VIDEO

Solito pieno di ascolti per C'è Posta per te. Ieri, sabato 25 gennaio, le Reti Mediaset si sono aggiudicate prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 8.803.000 spettatori totali (41.09% di share commerciale), 5.929.000 spettatori totali ( 47.45% di share commerciale) e 3.991.000 spettatori totali ( 37.80% di share commerciale).

Canale 5 è leader in prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 5.210.000 spettatori totali (25.31% di share commerciale), 3.968.000 spettatori totali ( 31.95% di share commerciale) e 2.226.000 spettatori totali (21.37% di share commerciale). Il Tg5 delle ore 13.00 si conferma al vertice dell’informazione con 3.177.000 spettatori totali (17.45% di share commerciale). L’edizione delle ore 20.00 è leader sul pubblico attivo con il 24.48% di share (4.635.000 spettatori totali).

Da segnalare in particolare: su Canale 5, ’Striscia la notizia' programma più visto dell’access-prime time sul pubblico attivo con il 22.62% di share e 4.410.000 spettatori totali; a seguire, ’C’è posta per te' è leader incontrastato del prime-time con 5.766.000 spettatori totali e il 32.59% di share sul target commerciale; in particolare, il programma di Maria De Filippi si aggiudica la fascia di prima serata con 6.006.000 spettatori totali; a seguire, lo Speciale TG5 ’L’uomo di Rodi. Sami Modiano: 15.18% di share sul target commerciale e 981.000 spettatori totali; in day-time, ottimi ascolti per ’Amici di Maria De Filipp': 3.170.000 spettatori totali con il 22.43% di share sul target commerciale; successo confermato per ’Verissimò, ancora una volta al vertice della sua fascia d’ascolto con 2.658.000 spettatori totali e una share individui del 18.68% (19.64% di share commerciale); molto bene anche ’Verissimo - Giri di valzer’: 2.675.000 spettatori totali e il 17.71% di share individui (18.49% di share commerciale); ’Avanti un altro!’ si aggiudica il preserale sul pubblico attivo con il 23.20% di share e 3.864.000 spettatori totali; su Italia 1, in day-time, ’Sport Mediaset’ informa 1.310.000 spettatori totali con il 10.43% di share commerciale (15.12% di share sul target 15-34 anni); su Retequattro, ’Stasera Italia Weekend’ è il programma d’informazione più visto della sua fascia: 1° parte, 1.153.000 spettatori totali con il 5.06% di share individui; 2° parte, 1.193.000 spettatori totali con il 5.11% di share individui. Canali tematici: Iris è la rete tematica free più vista della prima serata: il thriller ’Paura' conquista 387.000 spettatori totali con l’1.71% di share commerciale.