Virus cinese, l'Italia prepara un piano di evacuazione per i cittadini bloccati a Wuhan

Regionali, Borgonzoni: "Essere in lizza per la vittoria e' gia' un fatto storico"

(Agenzia Vista) Bologna, 26 gennaio 2020 Regionali, Borgonzoni l'essere in lizza per la vittoria e' gia' un fatto storico "Solo essere in lotta per la vittoria in Emilia - Romagna è un fatto storico. Sono contenta della nostra campagna elettorale, anche se ho ricevuto molte critiche". Così Lucia Borgonzoni, candidata per il centro-destra per la presidenza dell'Emilia Romagna, conversando con i ...