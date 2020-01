Grande Fratello Vip 2020, Barbara Alberti lascia la Casa per motivi di salute. In ospedale per controlli

Barbara Alberti in ospedale per controlli. La scrittrice umbra, ha lasciato il Grande Fratello Vip 2020 nella serata di ieri, sabato 25 gennaio 2020.

Una uscita, ci si augura, momentanea, secondo un comunicato ufficiale del Grande Fratello Vip."È stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico", viene detto in riferimento a Barbara Alberti. Già nella puntata di venerdì su Canale5, aveva manifestato una certa insofferenza, prima ancora di finire in nomination.

Barbara Alberti ha 76 anni e non dorme con gli altri inquilini della Casa. Ieri aveva fatto una comparsa fugace soltanto intorno alle 18 ed aveva spiegato di essere stata poco bene. Successivamente si sono perse le tracce della scrittrice ed è quindi arrivato il comunicato ufficiale della produzione. C'è attesa per conoscere le sue condizioni. I coinquilini l'attendono.