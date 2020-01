Papa Francesco, il mistero del cuoco sparito: lo chef era atteso in Vaticano, perse le tracce da tre anni

Rozario Jibon Manik, chef ecclesiastico a Dhaka, è scomparso misteriosamente da tre anni. Il giallo continua a scuotere il Vaticano. Una sparizione, quella del cuoco, sorprendente perché è arrivata poco prima del viaggio apostolico di Papa Francesco a Dhaka, capitale del Bangladesh. Lo chef avrebbe dovuto recarsi in Vaticano per conoscere i gusti del Pontefice, prima del suo arrivo, ma lì non si è mai presentato. La notizia è stata rilanciata da liberoquotidiano.it che si interroga sulla tempistica dell'episodio.

Secondo La Repubblica, le ipotesi più accreditate di questa sparizione sarebbero due: il cuoco, stanco della sua quotidianità a contatto con le autorità ecclesiastiche, voleva cambiare vita oppure non si sentiva all'altezza di cucinare per Papa Francesco. Rozario Jibon Manik ha completamente fatto perdere le sue tracce, confermano dalla famiglia dell'uomo.