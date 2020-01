Belen Rodriguez vede foto in topless di Laura Chiatti da capogiro su Instagram. Ha lasciato questo commento

C'è anche il commento di Belen Rodriguez. Laura Chiatti si mette in topless su Instagram per festeggiare il milione di follower sui social. Uno scatto che infiamma il web e che vede l'attrice umbra al centro di like e commenti per la foto sexy. Tanti, tantissimi i commenti seguiti al post per il traguardo raggiunto. Anche importanti.

I complimenti fioccano. Ci sono quelli di alcuni colleghi famosi. "Amore la foto della vita sei pazzesca", commenta Michela Quattrociocche, attrice e grande amica di Laura. E attenzione, spunta anche lei. "Ahah! Meraviglia, stupenda", afferma Belen Rodriguez, parliamo di lei, colpita dalla posa dell'attrice nata a Castiglione del Lago. Fra gli altri commenti quelli delle attrici Nicoletta Romanoff, Giulia Michelini e della showgirl Pamela Camassa. La bella Laura, moglie di Marco Bocci verso il quale non perde occasione per dichiarare amore, ha colto nuovamente nel segno.