Gianfranco Vissani: "Io tifo per Salvini. Le Sardine? Buone da mangiare". La battuta dello chef diventa virale

E' ormai diventata virale la frase di Gianfranco Vissani: "Io tifo per Salvini. Le Sardine? Sono buone da mangiare". Il noto chef ha commentato con questa battuta la situazione politica del Paese, ai microfoni di Rai Radio 2, nel corso del programma "I Lunatici". Tanto che sui social network e sulle applicazioni di messaggistica gira da giorni una sua immagine con queste due battute. "In Italia siamo comandati male e siamo dei pecoroni. Ci mettono solo tasse", aveva poi aggiunto il vulcanico chef in radio, che già nelle elezioni politiche del 4 marzo 2018 si era espresso in sostegno del leader della Lega, Matteo Salvini, ricordando anche il lungo trascorso di elettore di sinistra, rimasto poi deluso dai partiti di quell'area politica.



